Денвер, США, , 11:04 — REGNUM «Денвер Наггетс» одержал победу над «Сан-Антонио Спёрз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 127:120.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Сан-Антонио» Ламаркус Олдридж, набравши 33 очка. В составе «Денвера» наибольшую результативность показал разыгрывающий Джамал Маррей, на счету которого 26 очков.

«Денвер» одержал четвёртую победу подряд. «Сан-Антонио» потерпел пятое поражение кряду.

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