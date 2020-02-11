Лос-Анджелес, США, , 11:00 — REGNUM «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 125:100.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, который отметился дабл-даблом из 25 очков и 10 подборов. В составе «Финикса» наибольшую результативность показал форвард Шейк Диалло, на счету которого 15 очков.

«Лейкерс» одержали четвёртую победу в последних шести матчах. «Финикс» потерпел пятое поражение в шести играх.

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