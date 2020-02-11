Турин, Италия, , 10:15 — REGNUM Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может возглавить туринский «Ювентус». Об этом 11 февраля сообщает The Sun.

По информации издания, «Ювентус» хочет пригласить Гвардиолу вместо Маурицио Сарри. Президент клуба Андреа Аньелли считает, что Гвардиола сможет привести команду к победе в Лиге чемпионов.

Напомним, Сарри возглавил «Ювентус» летом 2019 года, сменив на этом посту Массимилиано Аллегри. Сейчас команда идёт на втором месте в турнирной таблице Серии А.

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