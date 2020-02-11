Тампа, США, , 10:03 — REGNUM Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан третьей звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 11 февраля сообщается на сайте лиги.

Василевский выиграл три матча, в которых пропускал 1,67 гола и отразил 93,6% броска за игру.

Первой звездой признан латвийский вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликин. Он выиграл два матча из трёх, при этом сыграв две встречи на ноль.

Второй звездой стал форвард «Виннипег Джетс» Кайл Коннор. В четырёх матчах он забросил восемь шайб и отдал пять результативных передач.

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