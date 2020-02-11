Сан-Хосе, США, , 09:38 — REGNUM «Калгари Флэймз» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:2.

В составе «Калгари» шайбы забросили Милан Лучич, Тобиас Ридер, Зак Риналдо, Марк Янковски, Мэттью Ткачук и Микаэль Баклунд. У «Сан-Хосе» точными бросками отметились защитники Эрик Карлссон и Брент Бёрнс.

На сегодняшний день «Калгари» занимает 17-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 64 очка после 57 матчей. «Сан-Хосе» идёт на 27-м месте с 52 очками после 56 игр.

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