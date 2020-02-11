Ванкувер, Канада, , 09:16 — REGNUM «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:2.

В составе «Ванкувера» шайбы забросили Зак Макьюэн, Брэндон Саттер, Джорди Бенн, Элиас Петтерссон, Джей Ти Миллер и Джейк Виртанен. У «Нэшвилла» точными бросками отметились форварды Крэйг Смит и Микаэль Гранлунд.

На сегодняшний день «Ванкувер» занимает 12-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 67 очков после 57 матчей. «Нэшвилл» идёт на 21-м месте с 59 очками после 55 игр.

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