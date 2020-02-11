Монреаль, Канада, , 08:53 — REGNUM «Аризона Койотс» одержала победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.

Хоккеисты «Монреаля» забросили две быстрых шайбы. Уже на первой минуте форвард Джейк Эванс открыл счёт, а спустя ещё минуту Брендан Галлахер удвоил преимущество «Канадиенс».

Однако удержать это преимущество «Монреалю» не удалось. Хоккеисты «Аризоны» забросили по шайбе в каждом из периодов. Отличились Дерек Степан, Тейлор Холл и Джейкоб Чикран.

На сегодняшний день «Аризона» занимает 18-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 63 очка после 58 матчей. «Монреаль» идёт на 20-м месте с 61 очком после 58 игр.

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