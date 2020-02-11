Филадельфия, США, , 08:41 — REGNUM «Филадельфия Флайерз» одержал победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

На четвёртой минуте матча счёт открыл защитник «Флориды» Маккензи Уигар. На 14-й минуте российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов восстановил равновесие.

В дальнейшем хоккеисты «Флайерз» забросили ещё три шайбы и одердали победу в матче. Отличились Джеймс ван Римсдайк, Трэвис Санхайм и Клод Жиру.

Отметим, что «Флорида» потерпела четвёртое поражение подряд. Российский вратарь Сергей Бобровский отразил 30 из 33 бросков по своим воротам.

На сегодняшний день «Филадельфия» занимает девятое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 69 очков после 56 матчей. «Флорида» идёт на 15-м месте с 64 очками после 55 игр.

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