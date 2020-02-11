Вашингтон, , 08:40 — REGNUM Капитан «Вашингтона» Овечкин уверенно идет к завоеванию своего девятого «Морис Ришара», но молодая кровь «Торонто» Остон Мэттьюс в любой момент готов обрушить планы россиянина.

На данный момент в противостоянии возрастного русского и молодого американца, пробиравшегося в большой североамериканский хоккей через Швейцарию, равенство — по 40 шайб у каждого.

Даже глядя на статистику игроков, чувствуется напряжение. В основном оно создается именно Овечкиным. Капитанская неуступчивость Александра выжмет из него все силы, но все равно не даст Мэттьюсу обогнать его. Это дело принципа. Сейчас для Овечкина настал определяющий возраст, как для спортсмена. Ему 34 года и он понимает, что его молодость, которая и так длится дольше обычного, рано или поздно закончится.

Не будем исключать вероятность, что капитан «Кэпиталз» — второй Ягр, который будет без перепадов играть до 46 лет и не знать, что такое старость. Однако, как говорил сам Александр, помимо рекорда Гретцки, одной из его главных задач на ближайшие годы — выиграть олимпиаду. Золото олимпийских игр — единственное, чего нет в его трофейной коллекции и не дает быть участником тройного золотого клуба. Из-за чего Овечкин скорее всего покинет НХЛ, которая не намерена изменять свой календарь в пользу проведения зимней олимпиады.

Вернемся к текущему регулярному чемпионату и напомним, как Овечкин начинал этот сезон. Регулярные потери шайбы, неплодотворные броски и слабая результативность — таким проявил себя Овечкин в первую декаду матчей чемпионата. А на первых ролях в «Вашингтоне» выступали Кузнецов и защитник Джон Карлсон. Трудности поглотили Овечкина и в прессе решили этим воспользоваться, решив, что огонёк россиянина затух и больше не загорится. Но Овечкин особого склада характера. Он готов развиваться и преодолевать самого себя и свои трудности. Он — победитель и терпеть не может второе место. Поэтому даже в 34 года он направо и налево раскидывается голами и делает это с легкостью, заставляя скромничать даже самых одаренных хоккеистов. За 54 матча текущего чемпионата Овечкин забросил уже 40 шайб и это, учитывая, что до конца «регулярки» еще 28 матчей. В прошлом сезоне за 81 матч он забросил 51 шайбу, но нужно признать, что тогда он не был таким индивидуалистом. Возможно сказалось влияние грядущего рекорда, о котором за последние несколько месяцев не говорил только ленивый, но в этом сезоне Александр Овечкин неприлично много забивает и неприлично мало отдает — всего 17 голевых передач.

Рекорд, о котором зашла речь, может вскружить голову любому. Александр семимильными шагами идет в сторону, казалось бы, вечного рекорда Гретцки по заброшенным за карьеру голов. Овечкин может стать лучшим снайпером в истории, но для этого нужно провести еще 3−4 крепких сезонов в НХЛ. Гретцки забросил 894 гола за карьеру, Овечкин отстает от канадца на 166 голов — в его активе 698 голов.

«Мы все видим, как он открывается на своем месте. Все знают, что шайба будет там. Так и происходит. А он не промахивается. Они замечательно работают в паре. Бекстрём знает, что он разыгрывающий, а Ови — финишер», — цитирует слова Уэйна Гретцки официальный портал лиги.

За прошедшую неделю Овечкин сделал несколько уверенных шагов к своей цели. 4 февраля россиянин опередил экс-партнера Гретцки по звену Марка Мессье (694 голов) в рейтинге лучших снайперов лиги, заняв восьмую строчку. Уже не вдалеке виднеются Майк Гартнер (707 голов) и Фил Эспозито (717), которые со стопроцентной вероятностью будут сдвинуты на строчку ниже нашей российской машиной по забиванию голов. Таким образом, начинав сезон на 14-м месте, он может подняться на 6-е в рейтинге лучших снайперов и во второй раз в карьере забьёт 60 голов, если перегонит Эспозито.

Овечкина много не бывает, да и сам игрок любит находиться в центре внимание. Вот уже которую неделю он возглавляет новостные заголовки спортивных порталов. 5 февраля он дал еще один повод быть гордым за себя и за отечественный хоккей. Он стал первым за 27 лет игроком, сделавшим три хет-трика за шесть матчей.

В матче против «Лос-Анджелес Кингз» Овечкин за 4,5 минуты до конца матча перевернул игру с ног на голову. Три из четырех шайб «Кэпиталз» в этом матче забросил российский нападающий. Форвард оформил натуральный хет-трик с помощью пяти бросков за считанные минуты до конца, учитывая, что до этого игрового промежутка им не было нанесено ни одного точного броска. 34-летний капитан оформил свой четвертый и третий за последние шесть матчей хет-трик в этом сезоне, что является его личным рекордом.

Подобное достижение стало первым за предыдущие 27 лет. В сезоне 1992−1993 годов это удавалось сделать другому легендарному российскому нападающему Александру Могильному и финну Теэму Селянне.

Каждый сезон Александр выделяется чем-то особенным. Этот может по праву называться сезоном хет-треков.