Вашингтон, , 08:30 — REGNUM «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:3.

В составе «Айлендерс» дубль оформил нападающий Энтони Бовиллье, ещё по шайбе забросили Девон Тэйвз, Леонид Комаров и Джордан Эберле.

В составе «Вашингтона» точными бросками отметились защитник Джон Карлсон и нападающие Ларс Эллер и Ти Джей Оши. Капитан команды Александр Овечкин завершил матч с показателем полезности «-4», что стало повторением его худшего результата в текущем сезоне.

На сегодняшний день «Айлендерс» занимают седьмое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 70 очков после 54 матчей. «Вашингтон» опустился на третье место, у него 77 очков после 56 игр.

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