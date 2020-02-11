Колумбус, США, , 08:21 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.

На третьей минуте матча счёт открыл российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров после передачи защитника Михаила Сергачёва. Во втором периоде форвард «Коламбуса» Оливер Бьёркстранд восстановил равновесие.

Победитель матча определился в овертайме. Решающий гол забил Кучеров, оформив дубль. Таким образом, «Тампа» одержала седьмую победу подряд.

На сегодняшний день «Тампа» занимает второе место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 77 очков после 56 матчей. «Коламбус» идёт на восьмое месте с 70 очками после 57 игр.

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