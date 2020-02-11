Вашингтон, , 02:58 — REGNUM Клубы Национальной хоккейной лиги столкнулись с дефицитом клюшек из-за вспышки заболевания коронавирусом нового типа в Китае, сообщает Boston Globe.

Отмечается, что клюшками, которые производятся в Китае, пользуются около 75% игроков НХЛ. Из-за ситуации вокруг коронавируса возникли перебои с поставками. При этом производители клюшек опровергают эту информацию, однако менеджеры хоккейных клубов признают, что с поставками спортивного инвентаря из Китая возникли проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, вспышка заболевания коронавирусом нового типа в Китае вызвала серьезные перебои с поставками товаров из КНР. В частности, от этого сильно пострадали предприятия из Южной Кореи, для которых поставки из Китая были критичными.