Лахти, Финляндия, , 02:05 — REGNUM В Финляндии из-за отсутствия снега впервые отменили массовый традиционный лыжный марафон Finlandia-hiihto. Об этом 10 февраля сообщают организаторы марафона.

Марафон, который проводится с 1974 года, должен был стартовать 22 февраля по маршруту Лахти — Холлола — Лахти. В нём участвовали лыжники в классическом и свободном стилем.

По информации исполкома Finlandia-hiihto, вечером 10 февраля стало ясно, что из-за погодных условий — сильного дождя и ветра, которые привели лыжню в очень плохое состояние, организация марафона стала невозможной.

«Прогноз погоды на ближайшие 10 дней показывает, что надежды на улучшение нет», — отмечается в сообщении.

Лыжный марафон Finlandia-hiihto в 1984 году был занесен в Книгу рекордов Гиннесса за количество участников — 13 226 лыжников.