Тегеран, , 08:31 — REGNUM Исламская Республика Иран разгромила Сьерра-Леоне в своем первом матче Кубка мира по кабадди, стартовавшем 9 февраля в пакистанском Лахоре. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 10 февраля.

Иран одержал победу над Сьерра-Леоне с огромной разницей (60−19) в матче, сыгранном на стадионе Пенджаб. Игроки обеих сторон показали высокоуровневые навыки и технику, но иранские игроки оказались сильнее и превзошли своих оппонентов. По сообщению главного тренера сборной Ирана Маджида Бахрами в беседе с корреспондентом IRNA, сборная также встретится с Англией, Германией и Индией 10, 12 и 13 февраля соответственно.

Ранее Чемпионат мира по кабадди был ознаменован красочной церемонией открытия. В соревнованиях принимают участие команды из Ирана, Пакистана, Германии, Канады, Англии, Индии, Кении, Австралии, Азербайджана и Сьерра-Леоне. Мероприятие проводится в трех городах Пакистана: Лахор, Фейсалабад и Гуджрат.