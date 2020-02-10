Москва, , 16:07 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков может провести бой против одного из американских спортсменов — Деррика Льюиса или Даниэля Кормье. Об этом 10 февраля заявил менеджер Волкова Иван Банников, сообщает ТАСС.

«Следующий бой планируется на конец марта — середину апреля. Мы запросили Льюиса. Еще один вариант — Кормье», — сказал Банников.

Напомним, в ноябре 2019 года на турнире UFC в Москве Волков победил американца Грега Харди единогласным решением судей. Сейчас 31-летний российский боец занимает седьмое место в рейтинге тяжеловесов UFC.

В активе Волкова 38 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 31 победу и потерпел семь поражений.

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