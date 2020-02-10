Казань, , 15:43 — REGNUM Казанский «Рубин» может вернуться на стадион «Казань-Арена», на котором проводились матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом 10 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.

«Рубин» рассматривает возможность возвращения на «Казань-Арену» весной», — говорится в сообщении.

Напомним, «Казань-Арена» была открыта в 2013 году. На этом стадионе проходили матчи Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018.

В мае 2019 года «Рубин» переехал на другой стадион — «Центральный». Это было связано с тем, что летом на стадионе с вместимостью 45 379 человек, проходили церемонии открытия и закрытия чемпионата мира по рабочим профессиям WorldSkills.

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