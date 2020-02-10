Ростов-на-Дону, , 15:17 — REGNUM Футбольные клубы «Ростов» и «Краснодар» сыграют товарищеский матч в во время тренировочного сбора в Испании. Об этом 10 февраля сообщается на сайте ростовского клуба.

Матч между «Ростовом» и «Краснодаром» состоится 23 февраля. Помимо этого, команда Валерия Карпина сыграет со шведским АИКом 15 февраля и норвежским «Мольде» 19 февраля.

Напомним, «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 34 очка после 19 туров. «Краснодар» идёт на втором месте с 35 очками.

Читайте также: «60 минут всё было идеально» — Карпин о проигрыше «Ростова» в Катаре