Лондон, , 15:06 — REGNUM Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью рассказал, почему решил избавиться от волос на голове. Об этом он 10 февраля сообщает Sky Sports.

По словам Моуринью, время от времени он экспериментирует, поскольку хочется «почувствовать этот холод на голове».

«Но в этот раз всё иначе. Я уснул у парикмахера, а когда проснулся, то увидел, что мои волосы выглядят ужасно. Поэтому я попросил подстричь меня под ноль, ведь, я надеюсь, они отрастут», — сказал Моуринью.

https://twitter.com/SkySportsNews/status/1226808323443503104

Напомним, в ноябре 2019 года Моуринью является главным тренером «Тоттенхэма». На сегодняшний день команда находится на пятом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ).

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