Дрезден, Германия, , 14:53 — REGNUM Южнокорейские шорт-трекисты завоевали медали на этапе Кубка мира по шорт-треку, который проходил в Дрездене с 8 по 9 февраля. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, 10 февраля южнокореец Пак Чжи Вон занял первое место в забеге на 1500 метров, преодолев дистанцию за 2 минуты 20,923 секунды. Вторым пришел россиянин Семен Елистратов, третьим — венгр Джон-Генри Крюгер.

Ранее, 9 февраля, Пак Чжи Вон также одержал победу в забеге на 1000 метров.

Кроме того, южнокорейская мужская сборная одержала победу в эстафете на 5000 метров, обогнав представителей РФ на несколько долей секунды.

Что касается женской сборной, то, шорт-трекистка Чхве Мин Чжон пришла первой лишь в первом забеге на дистанции 1500 метров, в забеге на 500 метров девушка пришла четвертой.