Москва, , 14:12 — REGNUM Определился состав сборной России на чемпионат Европы по бобслею и скелетону. Об этом 10 февраля заявил главный тренер команды Данил Чабан.

В состав команды вошли скелетонисты Юлия Канакина, Елена Никитина, Рената Хузина, а также Никита Трегубов, Александр Третьяков и Евгений Рукосуев.

У бобслеистов в турнире примут участие экипажи Надежды Сергеевой, Любови Черных и Алены Осипенко, а также Алексея Стульнева и Ростислава Гайтюкевича.

Напомним, чемпионат Европы по бобслею и скелетону пройдёт в Сигулде (Латвия) с 14 по 16 февраля.

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