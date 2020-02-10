Санкт-Петербург, , 14:02 — REGNUM Кубок России по тяжёлой атлетике состоялся в Санкт-Петербурге, в спорткомплексе ЦСКА. Соревнования прошли с 3 по 10 февраля.

В турнире приняли участие более 300 спортсменов из более чем 50 регионов России. Они определили победителей в десяти весовых категориях среди мужчин и женщин.

Среди женщин победительницами в разных весовых категориях стали Татьяна Каширина, Дарья Рязанова, Ляйсан Махиянова, Екатерина Макарова, Анастасия Романова, Наталия Шайманова, Ольга Тё, Светлана Ершова, Ольга Голованова и Надежда Панова.

У мужчин в разных категориях золото выиграли Алексей Ловчев, Линах Мухаметов, Александр Кибанов, Георгий Купцов, Роман Чепик, Вячеслав Яркин, Аслан Каскулов, Максим Коноплёв, Павел Суханов и Геннадий Зыков.