Ростов-на-Дону, , 13:54 — REGNUM На товарищеском турнире в Катаре клубы-участники показали хороший футбол. Такое мнение высказал полузащитник «Ростова» Ивелин Попов.

«Интересно, когда победитель игры определяется в серии пенальти. Первый тайм матча с «Локомотивом» мы провели хорошо, были голы, комбинации. Здесь играют хорошие команды, все хотят добиться результата. Сами видите, что показывали хороший футбол. Лучше играть на турнире, чем проводить товарищеские матчи», — отметил футболист.

ИА REGNUM напоминает, что «Ростов» провёл в Катаре три матча в рамках Кубка Париматч Премьер. Подопечные Валерия Карпина уступили столичному «Спартаку» (1:2) и московскому «Локомотиву» (основное время матча закончилось со счетом 3:3, серия пенальти — 4:5). Победа жёлто-синим досталась в матче с сербским «Партизаном» (3:1).

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