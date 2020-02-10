Занзибар, Танзания, , 13:49 — REGNUM Федерация футбола Занзибара (ZFF) намерена подготовить специальные мероприятия по развитию юношеского футбола на острове для достижения поставленных целей. Об этом передает газета Nipashe со ссылкой на заявление заместителя секретаря Комитета юношеского футбола Занзибара.

В интервью изданию Мохаммед Сеиф Кинг заявил, что план будет направлен на подготовку спортсменов на международном уровне.

Он добавил, что в рамках реализации данной стратегии будут созданы юношеские сборные по футболу различных возрастных групп.

По словам Кинга, стратегия направлена на раннюю подготовку представителей Занзибара на соревнованиях Федерации футбола Восточной и Центральной Африки.

Он добавил, что созданию юношеских сборных также поможет талантливым игрокам попадать в ведущие футбольные клубы Танзании.

Напомним, что Занзибар — автономия в составе Танзании со своим правительством, парламентом и президентом.