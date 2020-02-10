Санкт-Петербург, , 13:40 — REGNUM Регистрация для кандидатов в волонтёры на Евро-2020 в Петербурге закроется 18 февраля. Об этом ИА REGNUM сообщили в Центре подготовки городских волонтёров.

Стадион в Петербурге, где пройдут матчи Евро-2020 Дарья Драй © ИА REGNUM

Зарегистрироваться все еще можно на сайте volspb.ru. Чемпионат Европы по футболу состоится с 12 июня по 12 июля, Петербург примет несколько матчей групповой серии и финального этапа.

На данный момент Центр подготовки городских волонтёров получил более 9,5 тыс. заявок от кандидатов из 60 регионов России и из других стран, включая Венгрию, Китай, Италию, Шри-Ланку, Францию, Германию и другие.

Из всех заявок отберут только 1,5 тыс. человек, причем 200 волонтёров будут в резерве. Каждый будет заниматься своим направлением, среди них транспорт, «последний километр» перед стадионом, культурно-развлекательная программа, информационно-туристическая служба, медиа-обеспечение, зона болельщиков UEFA, навигация, медицина и штабная работа.

«Это уникальная возможность для людей прикоснуться к организации такого масштабного спортивного события. Во время собеседований мы определяем кандидатов на те направления, которые лучше всего подойдут им по личностным и профессиональным качествам, но, конечно, мы стараемся также учитывать предпочтения самих кандидатов», — отмечает руководитель Центра подготовки городских волонтеров EURO-2020 в Петербурге Георгий Борисов.

Стать городским волонтёром можно с 16 лет при условии владения иностранными языками.

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