Москва, , 13:37 — REGNUM Долг Союза биатлонистов России (СБР) перед Международным союзом биатлонистов (IBU) вырос до €356 тыс. Об этом 10 февраля заявил на пресс-конференции глава СБР Владимир Драчёв.

«Наши долги только увеличиваются. Теперь мы должны ещё €356 тыс., причем не очень понятно, по каким причинам», — сказал Драчёв.

Он добавил, что у него накопилось много вопросов к руководству IBU, в частности: почему в октябре шла речь о €150 тыс., а теперь — о €356 тыс?

«Так не может продолжаться, мы должны идти навстречу друг другу, а не отдаляться и затягивать с восстановлением в правах», — заключил Драчёв.

Добавим, что в октябре 2019 года СБР погасил €550 тыс. из €700 тыс. долга перед IBU. Однако по итогам заседания рабочей группы по восстановлению прав СБР стало известно, что организация должна выплатить ещё более €170 тыс.