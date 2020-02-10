Барселона, Испания, , 13:18 — REGNUM Южнокорейская шпажистка Кан Ён Ми завоевала бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию, который проходил в Барселоне с 6 по 9 февраля. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, победителем в данной дисциплине стала эстонская спортсменка Катрина Лехис. Серебро досталось француженке Александре Луи-Мари, еще одна бронза у российской спортсменки Татьяны Гудковой.

В полуфинале Кан Ён Ми одержала победу над канадкой Леонорой МакКиннон со счетом 15:14, однако уступила француженке Луи Мари со счетом 10:15.

Известно, что спортсменка из Южной Кореи смогла завоевать очередную медаль спустя год и месяц после Кубка мира в Гаване.

Отмечается, что среди представителей мужского пола шпажист Пак Сан Ён занял 11-е место.