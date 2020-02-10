Портленд, США, , 12:28 — REGNUM «Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал победу над «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 115:109.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Портленда» Дэмьен Лиллард, набравший 33 очка. В составе «Майами» наибольшую результативность показал разыгрывающий Горан Драгич, на счету которого 27 очков.

«Портленд» одержал четвёртую победу в последних шести матчах. «Майами» потерпел третье поражение подряд.

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