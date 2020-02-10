Кливленд, США, , 12:03 — REGNUM «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 133:92.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Клипперс» Лу Уильямс, набравший 25 очков. В составе «Кливленда» наибольшую результативность показал центровой Андре Драммонд, на счету которого дабл-дабл из 19 очков и 14 подборов.

«Клипперс» одержали четвёртую победу в последних пяти матчах. «Кливленд» потерпел шестое поражение кряду.

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