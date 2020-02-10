Хьюстон, США, , 11:41 — REGNUM «Юта Джаз» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 114:113.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Хьюстона» Рассел Уэстбрук, набравший 39 очков. Кроме того, защитник Джеймс Харден оформила трипл-дабл из 28 очков, 10 подборов и 10 результативных передач.

В составе «Юты» наибольшую результативность показал разыгрывающий Джордан Кларксон, на счету которого 30 очков. Отметим, что победу «Юте» принёс трёхочковый бросок с сиреной форварда Бояна Богдановича.

«Юта» одержала вторую победу подряд. «Хьюстон» потерпел второе поражение кряду.

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