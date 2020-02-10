Атланта, США, , 11:22 — REGNUM «Атланта Хоукс» одержала победу над «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась в овертайме со счётом 140:135.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Атланты» Трей Янг, оформивший дабл-дабл из 48 очков и 13 результативных передач. Кроме того, центровой Джон Коллинз набрал 32 очка и сделал 16 подборов.

В составе «Никс» наибольшую результативность показал форвард Джулиус Рэндл, на счету которого дабл-дабл из 35 очков и 18 подборов.

«Атланта» одержала вторую победу в последних трёх матчах. «Никс» прервали серию из четырёх побед подряд.

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