Москва, 10 февраля 2020, 11:05 — REGNUM Российский теннисист Евгений Донской опустился на 111-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновлённая версия рейтинга 10 февраля опубликована на сайте организации.
Донской опустился со 109-го места на 111-е. Лучшим из российский теннисистов является Даниил Медведев, занимающий пятую строчку рейтинга. Андрей Рублёв идёт на 15-м месте, Карен Хачанов — на 17-м.
В первой десятке рейтинга изменений не произошло:
- Новак Джокович (Сербия) — 9720.
- Рафаэль Надаль (Испания) — 9395.
- Роджер Федерер (Швейцария) — 7130.
- Доминик Тим (Австрия) — 7045.
- Даниил Медведев (Россия) — 5890.
- Стефанос Циципас (Греция) — 4745.
- Александр Зверев (Германия) — 3885.
- Маттео Берреттини (Италия) — 2860.
- Гаэль Монфис (Франция) — 2860.
- Давид Гоффен (Бельгия) — 2600.
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