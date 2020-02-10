Москва, 10 февраля 2020, 11:05 — REGNUM Российский теннисист Евгений Донской опустился на 111-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновлённая версия рейтинга 10 февраля опубликована на сайте организации.

Донской опустился со 109-го места на 111-е. Лучшим из российский теннисистов является Даниил Медведев, занимающий пятую строчку рейтинга. Андрей Рублёв идёт на 15-м месте, Карен Хачанов — на 17-м.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло:

  1. Новак Джокович (Сербия) — 9720.
  2. Рафаэль Надаль (Испания) — 9395.
  3. Роджер Федерер (Швейцария) — 7130.
  4. Доминик Тим (Австрия) — 7045.
  5. Даниил Медведев (Россия) — 5890.
  6. Стефанос Циципас (Греция) — 4745.
  7. Александр Зверев (Германия) — 3885.
  8. Маттео Берреттини (Италия) — 2860.
  9. Гаэль Монфис (Франция) — 2860.
  10. Давид Гоффен (Бельгия) — 2600.

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