Москва, 10 февраля 2020, 11:01 — REGNUM Российская теннисистка Мария Шарапова опустилась на 371-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновлённая версия рейтинга 10 февраля опубликована на сайте организации.
Шарапова опустилась с 369-го на 371-е место в рейтинге. Лучшей из российских теннисисток по-прежнему является Екатерина Александрова, занимающая 28-е место.
В первой десятке рейтинга изменений не произошло:
- Эшли Барти (Австралия) — 8367.
- Симона Халеп (Румыния) — 6101.
- Каролина Плишкова (Чехия) — 5290.
- Элина Свитолина (Украина) — 4775.
- Белинда Бенчич (Швейцария) — 4675.
- Бьянка Андрееску (Канада) — 4665.
- Софья Кенин (США) — 4495.
- Кики Бертенс (Нидерланды) — 3965.
- Серена Уильямс (США) — 3915.
- Наоми Осака (Япония) — 3626.
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