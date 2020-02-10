Москва, 10 февраля 2020, 11:01 — REGNUM Российская теннисистка Мария Шарапова опустилась на 371-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновлённая версия рейтинга 10 февраля опубликована на сайте организации.

Шарапова опустилась с 369-го на 371-е место в рейтинге. Лучшей из российских теннисисток по-прежнему является Екатерина Александрова, занимающая 28-е место.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло:

  1. Эшли Барти (Австралия) — 8367.
  2. Симона Халеп (Румыния) — 6101.
  3. Каролина Плишкова (Чехия) — 5290.
  4. Элина Свитолина (Украина) — 4775.
  5. Белинда Бенчич (Швейцария) — 4675.
  6. Бьянка Андрееску (Канада) — 4665.
  7. Софья Кенин (США) — 4495.
  8. Кики Бертенс (Нидерланды) — 3965.
  9. Серена Уильямс (США) — 3915.
  10. Наоми Осака (Япония) — 3626.

Читайте ранее в этом сюжете: Кенин стала седьмой ракеткой мира после победы на Australian Open