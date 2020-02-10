Сеул, , 10:56 — REGNUM Южнокорейский фигурист Чха Чжун Хван занял пятое место на чемпионате четырёх континентов по фигурному катанию среди мужчин. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, спортсмен набрал за своё выступление в короткой программа 90,37 балов и произвольной программе 175,06 баллов (88,78 баллов — за технику, 86,28 баллов — за компоненты).

По итогам двух программ южнокорейский фигурист набрал 265,43 балла, что позволило ему занять пятое место после японского фигуриста Юдзуру Ханю (299,42 балла), американца Джейсона Брауна (274,82 балла), японца Кагияма Юма (270,61 балл) и китайца Цзинь Бояна (267,67 балла).

Отмечается, что Чха Чжун Хван установил самый высокий результат среди южнокорейских фигуристов-мужчин, когда-либо участвовавших на чемпионате четырех континентов.

Известно, что другой южнокорейский фигурист Ли Си Хён занял 14-е место, набрав 203,5 балла по итогам двух программ, а фигурист Ли Чжу Хён — 17-е место (198,95 балла).

Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию проходит на ледовой арене Mokdong Indoor Ice Rink в Сеуле с 4 по 9 февраля.

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