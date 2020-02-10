Нью-Йорк, США, , 10:28 — REGNUM Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 10 февраля сообщается на сайте лиги.

Шестёркин отразил 42 броска из 43 по своим воротам в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (4:1). Кроме того, ему удалось побить сразу два клубных рекорда.

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Первой звездой стал вратарь «Детройт Ред Уингз» Джонатан Бернье, который в игре с «Бостон Брюинз» (3:1) отразил 39 бросков.

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Замкнул тройку нападающий «Виннипег Джетс» Кайл Коннор, который оформил дубль и отдал результативную передачу в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (5:2).

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