Самара, , 10:28 — REGNUM Встреча ЦСК ВВС с клубом «Ценг Тоу» состоится в Самаре. Об этом 10 февраля сообщает ГТРК «Самара».

По информации журналистов, домашние матчи команд из Китая перенесли в Россию из-за вспышки коронавируса в КНР. По этой же причине встречи «Лады» и ЦСК ВВС с клубами «Ценг Тоу», «КРС-БСУ» и «ОРДЖИ» были перенесены в Самару и Тольятти.

Встречи проходят в рамках Кубка Шелкового пути. Матч с «Ценг Тоу» состоится 10 февраля в Самаре.

Отмечается, что хоккеисты из КНР находятся в России с 23 января. В Самару спортсмены прибыли 9 февраля.

По словам генерального директора ХК «Лада» Виктора Резникова, команды КНР в основном состоят из российских и канадских спортсменов, а китайских игроков в этих командах практически нет.

Он также отметил, что врач каждой команды очень пристально следит за состоянием здоровья каждого игрока.

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