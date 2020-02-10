Миннеаполис, США, , 10:06 — REGNUM «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Колорадо» шайбы забросили Пьер-Эдуар Белльмар, Натан Маккиннон и Габриэль Ландеског. У «Миннесоты» точными бросками отметились Джаред Сперджен и Кевин Фиала.

На сегодняшний день «Колорадо» занимает шестое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 70 очков после 54 матчей. «Миннесота» идёт на 23-м месте с 58 очками после 55 игр.

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