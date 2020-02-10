Буффало, США, , 09:55 — REGNUM «Анахайм Дакс» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Анахайма» шайбы забросили нападающие Якоб Сильверберг, Райан Гецлаф и Ник Ритчи. У «Баффало» точными бросками отметились форвард Юхан Ларссон и защитник Расмус Далин.

На сегодняшний день «Анахайм» занимает 26-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 53 очка после 56 матчей. «Баффало» идёт на 25-м месте с 56 очками после 56 игр.

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