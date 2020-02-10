Сочи, Краснодарский край, , 09:49 — REGNUM Более 200 человек приняли участие в традиционной гонке «Лыжня России» на Кубани 8 февраля, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Состязания состоялись на базе лыжно-биатлонного комплекса «Лаура» на Красной Поляне в Сочи. Было организовано две дистанции, в пять и в десять километров.

В общей сложности на лыжи в рамках состязаний встали более 200 человек разных возрастов и разных уровней подготовки. В соревнованиях приняли участие также министр спорта Кубани Андрей Марков и олимпийская чемпионка, председатель Олимпийского Совета Краснодарского края Ирина Караваева. По итогам гонки состоялось награждение победителей.