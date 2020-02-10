Уфа, , 09:47 — REGNUM Полузащитник сборной Узбекистана пополнил состав футбольного клуба «Уфа». Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба уфимского футбольного клуба.

По сообщению пресс-службы клуба, ФК «Уфа» подписал долгосрочный контракт с 19-летним полузащитником сборной Узбекистана Остоном Уруновым.

Отмечается, что полузащитник является воспитанником ФК «Навои» и «Пахтакора». По итогам сезона 2018 года Остон Урунов был признан лучшим молодым игроком суперлиги Узбекистана. А летом прошлого года футболист выступал за национальную команду Узбекистана.

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