Нью-Йорк, США, , 09:40 — REGNUM Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин установил два новых рекорда клуба. Об этом 10 февраля сообщается на сайте лиги.

Шестёркин отразил 42 броска из 43 по своим воротам в матче с «Лос-Анджелес Кингз» и был признан первой звездой встречи.

Кроме того, он стал первым голкипером в истории «Рейнджерс», которому удалось сделать 40 или более сейвов в двух из первых шести матчей. В начале января он отразил 46 бросков во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:3).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Рейнджерс» одержали победу над «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 4:1.

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