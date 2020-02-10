Нью-Йорк, США, , 09:35 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили нападающие Грегг Маккегг, Каапо Какко, Артемий Панарин и защитник Тони Деанджело. У «Лос-Анджелеса» единственный гол забил форвард Тревор Мур.

Отметим, что российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 42 броска из 43 по своим воротам.

На сегодняшний день «Рейнджерс» занимают 22-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 58 очков после 54 матчей. «Лос-Анджелес» идёт на 30-м месте с 43 очками после 57 игр.

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