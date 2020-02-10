Детройт, США, , 09:24 — REGNUM «Детройт Ред Уингз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Детройта» дубль оформил нападающий Андреас Атанасиу, ещё одну шайбу забросил Брендан Перлини. У «Бостона» единственный гол забил защитник Тори Крюг.

На сегодняшний день «Детройт» занимает 31-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 32 очка после 57 матчей. «Бостон» идёт на первом месте с 80 очками после 57 игр.

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