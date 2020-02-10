Севилья, Испания, , 09:16 — REGNUM «Барселона» одержала победу над «Бетисом» в матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Барселоны» голы забили полузащитники Френки де Йонг и Серхио Бускетс, а также защитник Клеман Лангле. Три голевые передачи отдал Лионель Месси.

В составе «Бетиса» точные удары на счету хавбека Серхио Каналеса, реализовавшего пенальти, и нападающего Набиля Фекира.

На сегодняшний день «Барселона» занимает второе место в чемпионате Испании, в активе команды 49 очками после 23 туров. «Бетис» идёт на 13-м месте с 28 очками после 23 игр.

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