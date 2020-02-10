Самара, , 09:16 — REGNUM Баскетболисты «Самары» обыграли спортсменов из Сургута в матче регулярного чемпионата баскетбольной Суперлиги. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба БК «Самара».

По сообщению пресс-службы спортивного клуба, матч прошел 9 февраля в Самаре на «МТЛ Арене». В результате хозяева поля обыграли «Университет-Югра» со счетом 76:70.

Отмечается, что следующий матч БК «Самара» проведет 13 февраля. В «МТЛ Арене» она сразится с командой «Уралмаш» в ответном матче полуфинала Кубка России.

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