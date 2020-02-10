Милан, Италия, , 08:39 — REGNUM «Интер» одержал победу в дерби над «Миланом» в матче 23-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В первом тайме «Милан» вышел вперёд с разницей в два гола. На 40-й минуте гол забил нападающий Анте Ребич, а 45-й отличился Златан Ибрагимович.

Во втором тайме футболисты «Интера» могли переломить ситуацию. Сначала Марсело Брозович (51-я минута) и Матиас Весино (53-я) сравняли счёт. А затем Стефан де Врей (70-я) и Ромелу Лукаку (93-я) принесли «Интеру» победу.

Таким образом, «Интер» вышел на первое место в Серии А, в активе команды 54 очка после 23 туров — столько же у «Ювентуса». «Милан» идёт на 10-м месте с 32 очками после 23 игр.