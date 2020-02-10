Уфа, , 08:32 — REGNUM Юниорская сборная России обыграла сборную США в Турнире пяти наций со счетом 4:0. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

По сообщению пресс-службы ФХР, матч между командами юниорских сборных до 17 лет России и США состоялся 9 февраля в Уфе на стадионе «Уфа-Арена».

Российская сборная одержала победу со счетом 4:0. Данный матч стал негласным финалом турнира. Сборная России заняла первое место, команда США разместилась на второй строчки.

Россия — США — 4:0 (2:0; 0:0; 2:0).

Отмечается, что лучшим игроком Турнира пяти наций стал вратарь сборной России Валерий Бринкман.

Напомним, что на прошлой неделе Уфа принимала международные соревнования Турнир пяти наций, в котором боролись за звание победителя команды России, США, Финляндии, Чехии, Швеции.

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