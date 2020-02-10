Бразилиа, , 08:13 — REGNUM Олимпийская сборная Бразилии по футболу одержала победу над командой Аргентины в матче квалификации на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе бразильской команды дубль оформил Матеус Кунья. Ещё один гол на счету Паулиньо.

Таким образом, сборная Бразилии заняла второе место в группе и получила право участвовать в Играх-2020. Ранее олимпийская сборная Аргентины досрочно стала победителем квалификационного этапа и также отобралась на Олимпиаду.

Третье и четвёртое места соответственно заняли сборные Уругвая и Колумбии и не смогли пробиться на Олимпиаду.

Напомним, олимпийский футбольный турнир в Токио пройдёт с 22 июля по 8 августа 2020 года.