Бразилиа, 10 февраля 2020, 08:13 — REGNUM Олимпийская сборная Бразилии по футболу одержала победу над командой Аргентины в матче квалификации на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Встреча завершилась со счётом 3:0.
В составе бразильской команды дубль оформил Матеус Кунья. Ещё один гол на счету Паулиньо.
Таким образом, сборная Бразилии заняла второе место в группе и получила право участвовать в Играх-2020. Ранее олимпийская сборная Аргентины досрочно стала победителем квалификационного этапа и также отобралась на Олимпиаду.
Третье и четвёртое места соответственно заняли сборные Уругвая и Колумбии и не смогли пробиться на Олимпиаду.
Напомним, олимпийский футбольный турнир в Токио пройдёт с 22 июля по 8 августа 2020 года.