Ростов-на-Дону, , 00:36 — REGNUM Идеальную игру в течение 60 минут продемонстрировали футболисты «Ростова» в матче товарищеского турнира в Катаре со столичным «Локомотивом». Так прокомментировал результат встречи главный тренер жёлто-синих Валерий Карпин.

«Мы 60 минут делали то, что нужно было, и всё получалось, пока замены не пошли. И моментов создали достаточно, по мне всё идеально было», — сказалКарпин.

ИА REGNUM напоминает, что основное время матча закончилось со счетом 3:3, серия пенальти — 4:5 в пользу московской команды.

Как сообщало ИА REGNUM, в Катаре «Ростов»уступилстоличному «Спартаку» (1:2) и выиграл у сербского «Партизана» (3:1). Ранее нападающий жёлто-синих Александр Долгов отмечал, что результат игр товарищеского турнира в Катаре имеет второстепенное значение.

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