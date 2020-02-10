Ростов-на-Дону, , 00:14 — REGNUM Главный тренер гандбольного клуба «Ростов-Дон» Амброс Мартин удовлетворён результатом своих подопечных в Венгрии. Донская команда обыграла «Ференцварош» со счётом 35:31.

«Мы знаем, что у «Ференцвароша» оставалось не так много возможностей для выхода в следующий этап, но как раз это делало нашего соперника опасным. Нам было непросто. Здорово, что соперник не сдавался, сражался до самого конца, сравнял счёт в важный момент. Наша победа важна в первую очередь тем, как она была добыта, поэтому мы полностью удовлетворены», — сказал наставник «Ростов-Дона».

ИА REGNUM напоминает, что игрок донской команды и сборной Нидерландов Лоис Аббинг ранее отмечала, что в Лиге чемпионов ростовской команде достались самые сильные соперники, и «каждый матч [Лиги чемпионов] будет испытанием».

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