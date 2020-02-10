Ростов-на-Дону, , 00:01 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» на выезде победил «Ференцварош» (Венгрия).Матч третьего тура основного раунда Лиги чемпионов завершился со счётом 35:31 в пользу гостей площадки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донской команды.

По ходу игры оппоненткам из Венгрии удавалось выйти вперёд. Однако подопечные Амброса Мартина оказались точнее и одержали верх. Наибольшим количеством забитых голов отметились игроки «Ростов-Дона» Юлия Манагарова и Анна Вяхирева, отправившие по девять мячей в ворота соперниц. По четыре гола забили Анна Сень и Кристина Кожокарь.

ИА REGNUM напоминает, что ранее «Ростов-Дон» на своей площадке принял норвежский «Вайперс» (33:26). При этом игрок донской команды и сборной Нидерландов Лоис Аббинг отметила, что в Лиге чемпионов подопечным Амброса Мартина достались самые сильные соперники.

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